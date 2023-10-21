الهلال يفوز على الخليج ويعزز صدارته للدوري السعودي

الرياض ـ د.ب.أ: فاز الهلال على الخليج 1 / صفر، ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وعزز الهلال صدارته لترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه التعاون، فيما تجمد رصيد الخليج عند تسع نقاط في المركز الثاني عشر. وسجل أليكساندر ميتروفيتش هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 30.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز الفتح على ضيفه أبها 4/1. وتقدم مراد باتنا للفتح في الدقيقة 21، فيما سجل زميله دجانيني الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 55 سجل زكريا السوداني الهدف الوحيد لأبها، قبل أن يضيف لوكاس زيلاريان الهدف الثالث للفتح في الدقيقة 70، ثم اختتم زميله عباس الحسن الرباعية بهدف في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الفتح رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف الاتحاد، فيما تجمد رصيد أبها عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.

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