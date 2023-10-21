البشائر يحقق الفوز على صلالة فـي الدوري العام لكرة السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

استطاع نادي البشائر تحقيق الفوز على نادي صلالة بنتيجة ٩٢-٤١، ضمن مباريات دوري عام سلطنة عمان لكرة السلة للموسم 2023-2024 ، في المباراة التي اقيمت على أرضية الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. المباراة جاءت أفضليتها لنادي البشائر الذي تفوق في جميع فتراتها الأربع، الأمر الذي مكنه من تحقيق فوز بفارق كبير بفضل تميز لاعبيه أسامه الريامي وعادل البطاشي واحمد الحلحلي ومحمود الصولي وبسام البوسعيدي وسعيد السعدي ورفاقهم، في مباراة بدأها البشائر ضاغطا بقوة على ملعب صلالة، واستطاع التقدم بست نقاط عن طريق لاعبيه بسام البوسعيدي وعبد الرحمن السناني وسعيد السعدي رد عليها صلالة بتسجيل نقطتين عن طريق سعيد غسان، لكن البشائر يواصل هجومه واستطاع تسجيل المزيد من النقاط، حيث أضاف لاعبوه ٤٠ نقطة، ورغم محاولات الرد من صلالة المتكرر بإضافة ١٤ نقطة انتهى الربع الأول بتقدم نادي البشائر على نادي صلاله بنتيجه 46-16. وفي الربع الثاني استمر تبادل الهجمات بين الفريقين تمكن البشائر من افتتاح التسجيل عن طريق بسام البوسعيدي بتسجيل ثلاثية عزز بها تقدم فريقها، رد عليها فيصل بيت عبد النبي لاعب صلالة بتسجيل نقطتين، وتتواصل محاولات الفريقين الهجومية، بتسجيل كل فريق عدد من النقاط، لينتهي الشوط الاول بتقدم نادي البشائر على نادي صلاله بنتيجه 56-19. وفي الربع الثالث استمر نادي البشائر في نشاطه الهجومي بتسجيل المزيد من النقاط، حيث نجح في تسجيل 20 نقطة فيما أضاف نادي صلاله عشر نقاط لينتهي الربع الثالث بنتيجة 76-29. وفي الربع الرابع ورغم تحسن اداء صلالة الا ان البشائر يتمكن من تسجيل 16 نقطة فيما سجل نادي صلاله 12 نقطة لتنتهي المباراة بفوز نادي البشائر على نادي صلالة بنتيجة 92-41. أدار المباراة الدولي راشد المشيفري حكما اول وعلي السلماني حكما ثانيا والدولية وفاء السمرية حكما ثالثا، وعلى الطاولة حافظ اولاد احمد وأميمة الحجرية وماجد الأخزمي .