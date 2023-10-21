اللجنة الأولمبية العُمانية تختتم بنجاح برنامج دبلوم الإدارة الرياضية المتقدمة

بمشاركة 22 دارساً من مختلف المؤسسات الرياضية

اختتم مؤخرا برنامج دبلوم الإدارة الرياضية المتقدمة الذي نظمته اللجنة الأولمبية العُمانية ممثلة في الأكاديمية الأولمبية العُمانية بالتعاون مع التضامن الأولمبي الدولي، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد عزان بن قيس آل سعيد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة وهم سيف بن سباع الرشيدي والدكتور مروان بن جمعة آل جمعة والمهندس خلفان بن صالح الناعبي، بالإضافة إلى المحاضر هشام بن سالم العدواني المدير المعتمد لبرنامج دبلوم الإدارة الرياضية المتقدمة، والمشاركين في البرنامج والبالغ عددهم 22 دارساً من مختلف الهيئات والمؤسسات الرياضية. وبدأ حفل الختام باستعراض ملخص عن البرنامج وفصوله السبعة، ثم ألقى هشام العدواني المدير المعتمد للبرنامج كلمة شكر فيها جميع المشاركين على التزامهم وجهودهم المبذولة على مدى ثمانية أشهر، كما قدم شكره وتقديره لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية لدعمهم اللامحدود لهذا البرنامج الهام وإيمانهم بأهمية تأهيل الكوادر العاملة في المؤسسات الرياضية، آملا أن يستمر هذا التعاون البنّاء لرفع مستوى الأداء ورفع جودة وكفاءة العمل في المؤسسات الرياضية.

وألقى عمر بن مبارك الشيزاوي من الاتحاد العُماني لكرة القدم كلمة نيابة عن المشاركين في البرنامج، أعرب خلالها عن شكرهم للجنة الأولمبية العُمانية على مبادرتها وسعيها لإقامة مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية، وللجهود التي بُذلت وتسخير كافة الإمكانيات والحرص الكبير في تهيئة المناخ المناسب في سبيل إنجاح هذا البرنامج.

بعد ذلك جرى توزيع شهادات الدبلوم المقدمة من اللجنة الأولمبية الدولية للمشاركين، بالإضافة إلى شهادة المشاركة من الأكاديمية الأولمبية العُمانية عضو الأكاديمية الأولمبية الدولية.

تأهيل الكوادر الوطنية

قال صاحب السموّ السيد عزان بن قيس آل سعيد، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية راعي حفل الختام: «إنّ هذا البرنامج يعدُّ من البرامج المهمّة التي تنفّذها الأكاديمية الأولمبية العُمانية، ويأتي في إطار تفعيل المشاريع والمُبادرات الواردة بالمحور العاشر من محاور العمل الأساسية المعتمدة من قِبل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية، وهو المحور المتعلّق بتأهيل الكوادر الوطنية الإدارية والفنية المتخصّصة في مختلف مجالات النشاط الرياضي». وأشار سموّه بأن هذا البرنامج المهم هدف إلى توفير أعلى سقف من التطوير والتأهيل للمشاركين ممن يعملون في مختلف التخصّصات ومجالات الإدارة الرياضية حيث تمّ تصميم البرنامج وفقا للمعايير والمراجع الأولمبية المُعتمدة وبإشراف تشكيلة واسعة من المتخصّصين والمحاضرين المعتمدين من اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي ختام تصريحه، توجّه صاحب السمو السيد عزان بن قيس آل سعيد بخالص التهاني والتبريكات إلى كافة خرّيجي البرنامج والبالغ عددهم 22 دارساً من الهيئات والمؤسسات الرياضية الوطنية المختلفة، مُتمنيا لهم كل التوفيق والنّجاح في توظيف معارفهم النّظرية والعَملية المكتسبة من البرنامج في خدمة الهيئات الرياضية الوطنية وتعزيز حوْكمة أدائها، تحقيقاً للمصلحة العامة وللارتقاء بالرياضة العُمانية إلى أعلى المستويات المأمولة في ظلّ ما يحظى به قطاع الشباب والرياضة من رعاية سامية ودعم كريم من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه -.

إعداد قيادات رياضية

أشار المحاضر هشام بن سالم العدواني المدير المعتمد لبرنامج دبلوم الإدارة الرياضية المتقدمة إلى أن البرنامج يعتبر من أهم البرامج التدريبية لإعداد القيادات الرياضية حول العالم باللجنة الأولمبية الدولية، ومعد من قِبل التضامن الأولمبي الدولي من خلال منهج علمي تنفيذي ومؤطر بمصادر مساندة للمنظمين والدارسين مما يضمن جودة تنفيذ البرنامج ومخرجاته. وأضاف: «تضمن البرنامج سبعة فصول دراسية واستمر لمدة ٨ أشهر بمعدل ٣ أيام في الشهر لكل فصل حيث بدأ بتاريخ ١٩ مارس وانتهى بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣، وحاضر في البرنامج مجموعة من المختصين في مجالات الرياضة من سلطنة عُمان وخارجها، حيث غطت الفصول الستة من البرنامج كتاب إدارة المنظمات الرياضية الأولمبية، والذي يعتبر أحدث كتاب في المجال الرياضي والمقدم من قِبل التضامن الأولمبي، وشملت مواضيع ومحاور متنوعة؛ وهي تنظيم المؤسسة الرياضية الأولمبية، والإدارة الاستراتيجية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، والمجال التسويقي، وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتم تخصيص الفصل السابع لعرض الدراسات والمشاريع النهائية للمشاركين وتقييم المردود العام لهذا البرنامج».وحول أهداف البرنامج أشار العدواني إلى أن الهدف الأساسي هو إعداد القادة المشرعين والتنفيذيين في اللجنة الأولمبية العُمانية والاتحادات واللجان الرياضية والأندية والجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات والمفاهيم الحديثة في الإدارة الرياضية، كما هدف البرنامج لتزويد الدارسين بطرق البحث العلمي وكذلك القدرة على الاقناع من خلال تقديم عروض لدراسة الحالة يراد به تطبيقها في مؤسسته لكل فصل من فصول البرنامج.