مضمار الرحبة يشهد ثاني سباقات الخيل الذي ينظمه الاتحاد العماني للفروسية والسباق

السباق شهد ثمانية أشواط

شهد مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء السباق الثاني للموسم الحالي والذي ينظمه الاتحاد العماني للفروسية والسباق، حيث اشتمل السباق على ثمانية أشواط خصصت خمسة منها للخيول العربية الاصيلة وشوطان للخيول العربية الاصيلة للإنتاج المحلى وشوط للخيول المهجنة الاصيلة جاءت نتائجها على النحو الاتي:

الشوط الأول:

في اول مشاركة له على مضامير سلطنة عمان حقق المهر اس اس ار النجاح لمالكه سالم بن سعيد الرشيدي وبقيادة الفارس المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه خالد بن سيف المالكي في سباق جامعة ظفار للخيول العربية الاصيلة الإنتاج المحلي لمسافة 1200 متر، تلاه في المركز الثاني المهر ريف مسقط لمربط مسقط وفارسه إبراهيم بن خميس الهنائي ومدربه سعيد بن مطر السعيدي، اما المركز الثالث فكان من نصيب المهرة ارتكاز عمان لمالكها يوسف بن سباع الحوسني وفارسها عامر بن علي الراسبي ومدربها محمد بن أحمد العجمي

الشوط الثاني:

توج بالمركز الأول في سباق جامعة صحار للخيول العربية الاصيلة لمسافة 1200 متر، وفي اول مشاركة له في مضامير سلطنة عمان المهر بي اف كاسب لمالكه حمزة بن علي الطائي وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه محمد بن حمد الحجري، وظفر بالمركز الثاني الحصان متمكن اس بي لمالكه سعد بن سهيل المخيني وفارسه عبدالعزيز بن فهد البلوشي ومدربه بدر بن محمد الحجري ، اما المركز الثالث فكان من نصيب الفرس بي اف نفحات لمالكه ومدربه حمود بن سيف الرقادي وفارسه أنس بن سالم السيابي

الشوط الثالث:

ظفر بالمركز الأول في اول مشاركة له في مضامير سلطنة عمان المهر مهذاب الفيصل لمربط العفية وفارسه المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربه محمد بن أحمد العجمي في سباق جامعة نزوي للخيول العربية الاصيلة لمسافة 1600 متر، وحلت في المركز الثاني المهرة الغمامة لمالكها عبدالله بن علي المعمري وفارسها أدم بن طالب البلوشي ومدربها سعيد بن مطر السعيدي، وحقق المركز الثالث الحصان طريق النايف لمالكه هلال بن خلفان الحسني وفارسه عبدالعزيز بن فهد البلوشي ومدربه وليد بن محمد اليحيائي .

الشوط الرابع:

في أول مشاركة لها توجت بالمركز الأول في سباق جامعة الشرقية للخيول العربية الاصيلة لمسافة 1600 متر المهرة عائشة للخيالة السلطانية وفارسها المعتصم بن سعيد البلوشي ومدربها محمد بن سالم الغنيمي، وجاءت في المركز الثاني الفرس ريفه لمالكها سعيد بن ناصر الكلباني وفارسها طارق بن إبراهيم العزري ومدربها مازم بن محمد المعمري، اما المركز الثالث فكان من نصيب الفرس اس اس ار امينة لمالكه سالم بن سعيد الرشيدي وفارسه حمد بن سلطان المالكي ومدربه خالد بن سيف المالكي

الشوط الخامس:

حقق الحصان الذيب لمربط الرجيبي وفارسه مؤنس بن سالم السيابي ومدربه شهاب بن ذياب البلوشي المركز الأول في سباق جامعة البريمي للخيول العربية الاصيلة الإنتاج المحلي لمسافة 1600 متر، تلاه في المركز الثاني الحصان دي اس الخالد لمالكه داود بن سليمان المحرزي وفارسه ادم بن طالب البلوشي ومدربه حمود بن عبدالله المسروري، وظفرت بالمركز الثالث الفرس الشهامة اس اس لمالكها محمد بن خميس الفارسي وفارسها عبدالرحمن بن طالب الفارسي ومدربها محمد بن إبراهيم الفارسي .

الشوط السادس:

شهد سباق جامعة صور للخيول المهجنة الاصيلة لمسافة 1600 متر منافسة قوية لم تكن متوقعة استطاع خلالها الحصان نانكيين وفي أول مشاركة له في مضامير سلطنة عمان ان يحقق المركز الأول لمالكه ومدربه محمد بن أحمد العجمي وفارسه عامر بن علي الراسبي، وحل في المركز الثاني الحصان طماع لمربط الشرق وفارسه مؤنس بن سالم السيابي ومدربه أحمد بن خميس اليزيدي، وظفر بالمركز الثالث الحصان المفتي لمالكه محمد بن صلاح العزري وفارسه حمد بن سيف البوسعيدي ومدربه باسم بن عبدالله الشكيلي .

الشوط السابع:-

في أول مشاركة له في مضامير سباقات سلطنة عمان حقق الحصان فلاح المركز الأول لمالكه هلال بن علي الخليلي وفارسه عامر بن علي الراسبي ومدربه احمد بن إبراهيم البلوشي في سباق جامعة السلطان قابوس للخيول العربية الاصيلة لمسافة 1600 متر، تلاه في المركز الثاني الحصان فويرط لمالكه الشيخ محمد بن شهاب البلوشي وفارسه عبدالعزيز بن فهد البلوشي ومدربه سلطان بن محمد البلوشي، وحل في المركز الثالث الحصان الشامخ لمالكه سلطان بن علي السنيدي وفارسه محمد بن سعيد البلوشي ومدربه حسين بن علي السنيدي .

الشوط الثامن :-

انفرد الحصان ار بي بوكر فيس في الأمتار الأخيرة ليكون في المقدمة ويحرز المركز الأول في سباق جامعة مسقط للخيول العربية الاصيلة لمسافة 1800 متر لمالكه صادق بن سالم الفيروز وفارسه انس بن سالم السيابي ومدربه اديتيان اوميش سلفاراتنام، تلاه في المركز الثاني الحصان موعود الشام لمالكه هلال بن علي الخليلي وفارسه سيف بن حمد البلوشي ومدربه موسى بن محمد البلوشي، وجاءت في المركز الثالث الفرس جمارين لمالكها حسين بن عامر الغنيمي وفارسها شاكر بن علي البلوشي ومدربها عامر بن سالم الغنيمي .