تأهل ناديا مسقط والسيب إلى المباراة النهائية لدوري الشباب لكرة اليد، التى ستقام بعد غد الثلاثاء افي الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك تحت رعاية سعادة راشد بن محمد السعدي رئيس مجلس إدارة نادي المصنعة، وجاء صعود نادي السيب بعد تغلبه على نادي نزوى في مباراة المربع الذهبي للدوري، التي أقيمت مساء أمس الأول على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، الشوط الأول انتهى بتقدم السيب 12/‏9 واصل السيب سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني بفضل الإمكانيات التي يمتلكها لاعبوه، لتنتهي المباراة بفوز السيب 26/‏18 كما جاء تأهل مسقط لنهائى بفوز بنتيجة 10/‏صفر اثر انسحاب نادي صلالة عن المباراة التى كان مقرر لها بين الطرفين مساء أمس الأول حيث ستقوم لجنة المسابقات بالاتحاد بتطبيق مادة الانسحابات وفق النظام المتبع في شروط وقواعد الدوري. ويعد هذا النهائي الثاني على التوالي الذي يلتقي فيه السيب ومسقط في دوري المراحل السنية في الموسم الرياضي 2023/‏2024 حيث كان النهائي الاول في دوري الناشئين وانتهى بفوز نادي مسقط باللقب.

كما سيلتقي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ناديا نزوى وصلالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد غد الثلاثاء .. مسقط يواجه السيب فـي نهائي دوري الشباب لكرة اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.