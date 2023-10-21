اختتمت بجامعة السلطان قابوس البطولة المفتوحة في الريشة الطائرة (فردي)، وذلك على الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي وبمشاركة ٢٨ طالباً من مختلف كليات الجامعة، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، لعبت البطولة بنظام خروج المغلوب، و جمعت المباراة النهائية كلا من اللاعب حمزة خالد سيد طالب بكلية الطب والعلوم الصحية، واللاعب محمد بن سالم المقبالي- طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،، وقد تمكن حمزة خالد من الفوز على المقبالي بنتيجة 2 / 1 وحل في المركز الأول فيما حصل محمد المقبالي على المركز الثاني، كذلك حصل على المركز الثالث اللاعب أسدالله محمد طالب بكلية الطب والعلوم الصحية، وجاء في المركز الرابع اللاعب خالد بن حمد الهاشمي من كلية الهندسة. أدار المباراة النهائية أحمد الزعابي ونصر الخزيري وأشرف على البطولة الكابتن أحمد المفرجي، الجدير بالذكر أن البطولة أظهرت لاعبين مجيدين من طلبة السنة الأولى سينضمون لصفوف منتخب الجامعة لخوض التدريبات استعدادا للمشاركات المحلية والخارجية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اختتام بطولة جامعة السلطان قابوس للريشة الطائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.