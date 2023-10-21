منتخب الناشئين يكرر انتصاره على شقيقه الكويتي فـي ثاني اللقاءات الودية

كرر منتخبنا الوطني للناشئين فوزه على ضيفه المنتخب الكويتي الشقيق، محققا فوزه الثاني ضمن برنامج اعداد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة غرب اسيا التي ستقام في مسقط نهاية العام الحالي وكذلك التصفيات الاسيوية القادمة للناشئين. وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز على المنتخب الكويتي في اللقاء الثاني الذي اقيم على ملعب شؤون البلاط بالسيب بنتيجة 2/صفر احرز اهداف المنتخب اللاعبون عبدالعزيز البلوشي وفراس السعدي وفي اللقاء الاول تمكن المنتخب كذلك من الفوز بثلاثية نظيفة احرز اهداف ذلك اللقاء اللاعبون رياض الطارشي ومحمد المشايخي وسلمان الخروصي. ويستكمل منتخبنا الوطني مشواره الاعدادي للمرحلة القادمة من معسكرات داخلية وخارجية مع مدربه الوطني انور الحبسي الذي يقود المنتخب لهذه المهمة.

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