نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. ‏طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة بالوشاح الفلسطيني قبل مواجهة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم طاقم تحكيم مباراة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، ضد نظيره سموحة، الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبهم في الازمة الحالية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وارتدى الطاقم التحكيمي للمواجهة، الوشاح الفلسطيني دعمًا لقضية شعب غزة، وجاء ذلك قبل مباراة الزمالك ضد نظيرة سموحه التي تقام بعد قليل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة



وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسموحة على النحو الاتى:

محمود يوسف حكم للساحة، برفقة الثنائى أحمد صلاح وهشام الدسوقي كثنائى مساعد، ومحمود منصور حكمًا رابعًا، وتقنية الفيديو، الثنائى أحمد الغندور ويساعده مصطفى مدحت، كمساعد حكم فيديو.

كما جاء تشكيل الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح- مصطفى الزناري- حمزة المثلوثي- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف روقا- أحمد سيد «زيزو».

خط الهجوم: مصطفى شلبي- يوسف أوباما- محمود عبدالرازق«شيكابالا».