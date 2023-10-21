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أحمد جودة - القاهرة - فوز الشرقية ومركز شباب ديرب نجم وبروسيا مصر وتعادل منوف وأشمون بالقسم الثالث

أقيم اليوم السبت خمسة مباريات في افتتاح الجولة الثانية لدوري القسم الثالث المجموعة الثامنة التي تضم عدد أندية ومراكز شباب المنوفية والشرقية.



حقق فريق مركز شباب ديرب نجم بقيادة المدير الفني ابراهيم عبد الوهاب فوز غاليا ومثيرا خارج ملعبه على حساب فريق مركز شباب أبشيش به دون مقابل سجله اللاعب على شعبان في الدقيقة 93.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء خروج حارس ديرب نجم للإصابة ومشاركة الحارس البديل.

الفوز رفع رصيد شباب ديرب إلى 6 نقاط بالفوز الثاني على التوالي.

وحقق فريق الشرقية فوزا عريضا على حساب نظيره فريق ميت خلف 2/4 في مواجهة قوية.

سجل رباعية الفريق الشرقاوي سيد مصطفى ومحمد خليفه وكريم ناصر هدفين.



وخطف بروسيا مصر فوزا مثيرا على حساب فريق سرس الليان بهدفين مقابل هدف حيث تقدم سرس الليان عن طريق اسلام جودة وتعادل بروسيا في الشوط الأول.

وشهد الشوط الثاني حصول سرس الليان على ركلة جزاء أهدرها الفريق المنوفي.

وقبل نهاية اللقاء تمكن بروسيا من إدراك هدف الفوز ليحصد أول ثلاث نقاط ويبقى سرس بنقطة وحيدة.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء أشمون وفاقوس 1/1 حيث تقدم فاقوس بهدف محمد مجاهد في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح أشمون في التعادل من ركلة جزاء بالدقيقة 27 عن طريق علاء محمود.

كما تعادل مركز شباب فاقوس على ملعبه مع منوف 1/1 حيث تقدم منوف بهدف للاعب جونسون ثم تعادل شباب فاقوس من ركلة جزاء في الدقيقة 95.



وتختتم الجولة الثانية في الثالثة والنصف من عصر الاحد بلقاء الشنواني مع بلبيس بستاد الجامعة.