نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مرموش.. آينتراخت فرانكفورت يفوز أمام هوفنهايم بالدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت، من تحقيق فوزًا كبيرًا أمام نظيره فريق هوفنهايم، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "راين نيكار أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني موسم 2023/2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم السبت 21 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، والثانية والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



أحداث مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم في الدوري الألماني

افتتح ماكسيميليان بيير لاعب فريق هوفنهايم التسجيل عند الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول من المباراة، بعد تمريرة من زميله أوليفر بومان.

ونجح الدولي المصري عمر مرموش من إدراك هدف التعادل لفريق آينتراخت فرانكفورت مم صناعة كيفن تراب، عند الدقيقة الثانية عشر.

وأضاف أنسجار كناوف الهدف الثاني لفريق آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الثالثة والعشرين، بعد تمريرة حاسمة من فارس شايبي.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين نجح إلياس السخيري من إحراز الهدف الثالث لفرانكفورت، من صناعة زميله فارس شايبي.

وغادر عمر مرموش أرضية الملعب عند الدقيقة الخامسة والسبعين ليشارك جيسيك نغانكام بدلًا منه.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الألماني

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد آينتراخت فرانكفورت إلى النقطة 13 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 15 في المركز السادس.