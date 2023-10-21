صن داونز يفوز خارج ملعبه علي بترو أتليتكو الأنجولي بثنائية نظيفة

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي الفوز خارج ملعبه علي بيترو أتليتكو الأنجولي بثنائية مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر الافريقي على ملعب 11 نوفمبر في لواندا بانجولا.

ليضع فريق صن داونز الجنوب أفريقي قدما في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

أهداف المباراة

تقدم لفريق صن داونز مارسيلو الليندي في الدقيقة 66، وأضاف ماسيكو الهدف الثاني للفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 80.

وشهد اللقاء تصدي حارس صن داونز لركلة جزاء نفذها جيلبيرتو لاعب بيترو أتلتيكو.

وفي الشوط الثاني تمكن صن داونز من تسجيل هدفين عن طريق مارسيلو أليندي في الدقيقة 67 وتابيلو ماسيكو في الدقيقة 80.

ويكفي صن داونز الخسارة بهدف نظيف أو التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب، ليتأهل للدور نصف النهائي، فيا يحتاج بيترو أتلتيكو للفوز بفارق ثلاثة أهداف للتأهل للدور التالي

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في دور نصف النهائي، مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، مع العلم بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في تنزانيا.