سان جيرمان يعتلي صدارة الدوري الفرنسي

سان جيرمان يعتلي صدارة الدوري الفرنسيانتزع باريس سان جيرمان "حامل اللقب" صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه على على ضيفه ستراسبورغ 3-0، في الجولة التاسعة من المسابقة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام المتصدر السابق فريق موناكو، أما ستراسبورغ، فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ13.

وافتتح نجم الفريق وهدافه كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يمرر كرة حاسمة أحرز منها الإسباني كارلوس سولر الهدف الثاني في الدقيقة 31، ثم أضاف الإسباني الآخر فابيان رويس الهدف الثالث في الدقيقة 77.

وعزز مبابي موقعه في صدارة لائحة الهدافين في الدوري برصيد ثمانية أهداف.

وهو الفوز الثاني تواليا لسان جيرمان بعد الأول على رين، عقب تعادله المخيب مع كليرمون فيران بدون أهداف، فأكد جاهزيته لاستحقاقه الأوروبي الصعب على أرضه أمام ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.