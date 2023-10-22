تعليق كارلو أنشيلوتي على تعادل ريال مدريد أمام إشبيلية

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أحمد جودة - القاهرة - علّق المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على التعادل إيجابيًا أمام نظيره إشبيلية، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-24.

وفرض ريال مدريد التعادل الإيجابي أمام نظيره إشبيلية بنتيجة هدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

تصريحات أنشيلوتي بعد تعادل ريال مدريد أمام إشبيلية

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة، قائلا: "أنا سعيد جدًا، اللاعبين خلقا العديد من الفرص في الشوط الأول، وكنا على مقربة من التسجيل، لكن تعرضنا لمزيد من الضغط ولم نحصل على السيطرة كما أردنا".

وأكمل: " المباراة كانت متكافئة نسبيًا، لعبنا بشكل أفضل في الشوط الأول، لكن لم نستغل الفرص وبعدها قدم الفريق المنافس أداء جيدًا وكانت لدينا صعوبة أكبر، التعادل يبدو صائبًا بالنسبة لي".

وبسؤاله عن رودريجيو، قال: "كان واحدًا من أفضل اللاعبين إن لم يكن الأفضل، لعب على المرمى أكثر من الآخرين، وحاول لكنه لم يسجل ولكن لا مشكلة، المهم أنه ما زال يلعب بشكل جيد".

وعن مشاجرة فينيسيوس، قال: "كانت هناك مشادة بمشاركة 15 لاعبًا، وأعتقد أن الحكم قام بعمل جيد".

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره سبورتنيج براجا، يوم الثلاثاء المقبل 24 من شهر أكتوبر الجاري، في الجولة الثالثة ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024