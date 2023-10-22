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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- "أنا لست ساحرا"..بعد تألق شيكابالا أول تعليق من أوسوريو على اللاعب

عاجل- أوسوريو يطلق تصريحات نارية بعد فوز الزمالك بخماسية ويؤكد: "أنا لست ساحرا"..علق المدرب الكولومبي أوسوريو على أداء لاعبى فريق الزمالك اليوم، بعد أن حقق الفريق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، على فريق سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، وأقيم اللقاء على استاد "القاهرة الدولي".



وتحدث أوسوريو في المؤتمر الصحفي اليوم عن طريق لعب فريق الزمالك قائلا ً "لاعبو الزمالك قدموا مباراة كبيرة ونجحوا في سحب الفريق في عمق الملعب واللعب على الأطراف، كل الأهداف التي سجلها لاعبو الزمالك جاءت من لعب مفتوح وليس كرات ثابتة: وهذا أمر واضح للجميع بأن الفريق يلعب كرة هجومية وقادر على التسجيل في أي وقت".

عاجل- أوسوريو يطلق تصريحات نارية بعد فوز الزمالك بخماسية ويؤكد: “أنا لست ساحرا”

أوسوريو: "لست ساحرًا لأبقى شيكابالا في الملعب حتى يسجل وأوباما مثل نجم أرسنال"

وتابع أوسوريو حديثه عن تحكم لاعبو الزمالك في مجريات المباراة قائلًا: "الزمالك تحكم في المباراة ولذلك استحق الفوز بخماسية ومن الطبيعي أن نستقبل أهداف".

عاجل- أوسوريو يطلق تصريحات نارية بعد فوز الزمالك بخماسية ويؤكد: "أنا لست ساحرا"

وتطرق أوسوريو للحديث عن تألق أوباما قائلا "أوباما مثل دينيس بيركامب لاعب آرسنال، قادر على النزول لوسط الملعب وخلق المساحات وصناعة الفرص والجزيري وناصر سيحصلان على فرصة بالتأكيد".

وعلق أوسوريو على تألق شيكابالا في مباراة اليوم قائلا: " شيكابالا لاعب مهم جدا بالفريق لا بد أن بحافظ على كل الأوقات التي يلعبها لأن عمره ٣٧ عام، أنا لست ساحرا حتى أبقي على شيكابالا حتى يسجل هدفًا ولكنه ظهر بشكل رائع لذلك استمر في الملعب".

أهداف مباراة الزمالك وسموحة

يشار إلى أن سجل خماسية نادي الزمالك مصطفى شلبى، وأحمد زيزو، ويوسف أوباما، وسيف الجزيرى، محمود شيكابالا للزمالك، بينما سجل هدف سموحة الوحيد اللاعب فادى فريد.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيدا إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما تواجد فريق سماحة في المركز السابع برصيد 6 نقاط.