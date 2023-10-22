مودرن فيوتشر يختم تدريباته لمواجهة بيراميدز غدًا بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم السبت، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا بالدوري.

مودرن فيوتشر يختم تدريباته لمواجهة بيراميدز

وشهد المران حماس كبير من جانب كل اللاعبين، كما حرص المدير الفني البرتغالي على تحفيز اللاعبين وطالبهم بضرورة بذل قصارى جهدهم خلال مواجهة الغد.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق بيراميدز، غدًا الأحد على ملعب ستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد ٩ نقاط، حصيلة الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.