أوسوريو: أوباما مثل دينيس بيركامب لاعب أرسنال السابق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، سبب فوز الزمالك اليوم مؤكدًا أن من مكاسب لقاء اليوم هو تحكم الفريق في المباراة.

ماذا قال أوسوريو في المؤتمر الصحفي؟

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "عندما تكون الكرة في حوزتنا نلعب بشكل أفضل، واستطعنا سحب سموحة لعمق الملعب واعتمدنا في اللعب على الأطراف".

وتابع: "نجح كل من محمد أشرف وعماد نبيل في السيطرة على الكرة، وكان لهم دورا مهما في الزيادة العديدة مع الخط الخلفي في الحالة الدفاعية".

وأضاف: "عندما نستحوذ على الكرة نلعب بـ 3 مدافعين و2 في وسط الملعب، وعندما نفقد الكرة يتراجع لاعب من الوسط إلى الدفاع، وهجوميا قدمنا عملا كبيرا لأننا نمتلك عناصر مميزة قادرة على خلق الفرص أمام أي فريق".

وأكد: "كل الأهداف المسجلة من لعب مفتوح وليس كرات ثابتة، وهذا واضح للجميع لأننا نلعب كرة هجومية وقادرون على التسجيل في أي وقت، من مكاسب لقاء اليوم أننا تحكمنا في المباراة ونستحق الفوز اليوم".

واسترسل: "الكرة آراء، اليوم فزنا بـ 5 أهداف والمعتاد أن تسجل هدف أو 2 من أجل الفوز باللقاء، ومن الطبيعي أن نستقبل أهدافا لأننا فريق كبير يلعب كرة هجومية".

واستطرد: "أوباما لاعب مهم في الفريق ويلعب في أكثر من مركز، ونحضر كل مباراة على حدى طبقا للمنافس وكيف يلعب داخل وخارج أرضه".

واردف: "أوباما مثل دينيس بيركامب لاعب أرسنال السابق، قادر على النزول لوسط الملعب وخلق المساحات وصناعة الفرص والجزيري وناصر سيحصلان على فرصة بالتأكيد".

وأكمل "غياب عمرو السيسي عن القائمة لأسباب داخلية في الفريق، وأرحب به حال التزامه في التدريبات النظام".

وواصل "نواصل تحسين الطريقة خاصة لأن هناك مشاكل بالمساحات في الخط الخلفي، ونعمل بشكل مستمر ونحّفظ اللاعبين بشكل مستمر حتى لا نفقد الكرة ولا نتعرض للخطورة".

واختتم: "شيكابالا مهم جدا للفريق ولا بد أن نحافظ عليه لأنه عمره 37 عاما، لست ساحرا على أن يبقى شيكابالا في الملعب حتى يسجل هدفا، لكنه ظهر بشكل رائع في المباراة لذلك استمر في الملعب".

ونجح الزمالك في حصد فوز كبير على سموحة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ليرفع رصيده إلى النقطة 8 ويحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 7 وتراجع للمركز الرابع.