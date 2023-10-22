نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة الأهلي ضد الوحدة اليوم السبت 21-10-2023 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي والوحدة بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي.

أهداف مباراة الأهلي ضد الوحدة في الدوري السعودي

افتتح ألان سان ماكسيمان أول أهداف اللقاء لصالح الأهلي في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 3+45، بعد تمريرة بينية رائعة من جابرييل فيجا إلى زميله ماكسيمان الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة أرضية يسارية، مرت من بين أقدام الحارس منير المحمدي وسكنت الشباك.

وسجل عبد الباسط هندي بالخطأ في مرماه هدف التعادل لصالح الوحدة في الدقيقة 51، بعد رمية تماس من جهة اليسار، نُفذت إلى داخل منطقة الجزاء، سقطت على الفخذ الأيمن للاعب هندي وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز روجر إيبانيز الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 68، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء الوحدة، نفذها رياض محرز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها إيبانيز برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز رياض محرز التقدم بالهدف الثالث لصالح الأهلي في الدقيقة 84، بعد أن تمكن روبرتو فيرمينو من قطع الكرة من المدافع من داخل منطقة الجزاء لتصل إلى محرز الذي سدد كرة أرضية، سكنت الشباك على يمين الحارس منير المحمدي.