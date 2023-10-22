بيراميدز يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم نادي فيوتشر تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر.

بيراميدز يختتم تدريباته لمواجهة فيوتشر

وطالب جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي ببراميدز بضرورة التركيز في مباراة مودرن فيوتشر وحصد الثلاث نقاط.

وحقق ببراميدز الفوز على إنبي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

ودخل نادي بيراميدز معسكرًا مغلقًا مساء اليوم في أحد فنادق القاهرة استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد القاهرة.