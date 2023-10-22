نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم إيجابي لأحمد سيد زيزو بعد هدفه في شباك سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل أحمد زيزو لاعب الزمالك رقم إيجابي وذلك عقب تسجيله هدفا في المباراة التي جمعت فريقه بنادي سموحة والتي انتهت بفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف.

عاشر الهدافين التاريخين في مختلف البطولات

ويواصل لاعب الزمالك التألق منذ بداية الموسم الحالي رغم الانطلاقة المتراجعة للقلعة البيضاء.

واستطاع زيزو رفع رصيد أهدافه إلى 69 هدفا بقميص الفارس الأبيض.

كما انفرد بالمركز العاشر في قائمة هدافي الفريق التاريخين في مختلف البطولات،

واستطاع الزمالك فرض أدائه وقوته في مباراة اليوم ليكون صاحب النتيجة الأكبر في منافسات الدوري المصري.