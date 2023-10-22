محمد فاروق: شيكابالا يستحق رجل المباراه أمام سموحة في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد فاروق نجم الأهلي السابق أن شيكابالا يستحق رجل المباراه أمام سموحة، التي جمعتهما ضمن منافسات دوري نايل.

محمد فاروق: الزمالك قدم أداء جيد أمام سموحة

وصرح محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " البريمو "، على قناة " تن ":" إصرار لاعبي نادي الزمالك هي سبب الرئيسي في تحقيق الفوز على سموحة ومنهم شيكابالا."

وأكمل:" حضور مجلس الإدارة الجديد في مباراة اليوم كان حافز لتحقيق الزمالك الفوز على سموحة."

وتابع:" الزمالك قدم أداء رائع وقوي خلال مباراة سموحة واستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط."

وأضاف:" شكل فريق الزمالك على أرض الملعب خلال مباراة سموحة رائع بالفوز اليوم."

واختتم:" الفوز اليوم كان مهمة للغاية على سموحة في ظل وجود مجلس إدارة جديد يقود النادي."

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.