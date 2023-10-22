شيكابالا يحتل المركز الـ8 فى قائمة الهدافين التاريخيين للزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - احتل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخين للقلعة البيضاء بعد إحرازه هدف في مرمى سموحة في اللقاء الذى إنتهى بفوز الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك ضد سموحة

سجل شيكابالا الهدف الخامس للزمالك في الدقيقة 89، ليصل بذلك الأباتشي إلى الهدف رقم 71 مع الأبيض في مسيرته بمختلف البطولات، ليعادل رقم طارق يحيى صاحب المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للقلعة البيضاء.

سجل بخماسيه الزمالك، مصطفي شلبي فى الدقيقة 3، وأحمد زيزو فى الدقيقة 13، ويوسف اوباما في الدقيقة 45+5، وسيف الجزيري في الدقيقة 81، واختتم الاهداف محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 88

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 8 فى المركز الثالث . فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 7 فى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى.

قائمة الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك على مر العصور، تضم عددًا كبيرًا من أساطير الفارس الأبيض، الذين ضمنوا لأنفسهم فصولًا داخل تاريخ القلعة البيضاء.

قائمة الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك على مر العصور، تضم عددًا كبيرًا من أساطير الفارس الأبيض، الذين ضمنوا لأنفسهم فصولًا داخل تاريخ القلعة البيضاء.

قائمة الهدافين

1-عبدالحليم علي 134 هدف

2-حسن شحاته 102 هدف

3- جمال عبدالحميد 97 هدف

4- علي خليل 94 هدف

5- علاء الحامولي 91 هدف

6- حماده أمام 84 هدف

7- جمال حمزة 74 هدف

8- محمود عبدالرازق "شيكابالا" 71 هدف

9- طارق يحيي 71 هدف

10- احمد السيد "زيزو" 69 هدف