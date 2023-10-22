نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يكشف مصيره في الموسم المقبل.. هل يترك النصر السعودي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث قائد المنتخب البرتغالي وفريق النصر السعودي اللاعب كريستيانو رونالدو، حول العديد من الأمور المستقبلية المتعلقة بمشواره داخل المستطيل الأخضر، وكذلك داخل المملكة العربية السعودية مع فريق النصر.

كريستيانو رونالدو يكشف مصيره في الموسم المقبل

وجاءت تصريحات الأسطورة البرتغالي مع قناة SSC الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، قائلًا: "أبلغ من العمر 38 عاما، ولكن العمل الشاق هو الذي يقودني نحو الاستمرار على القمة".

وأكد: "أنا مستمر داخل المستطيل الأخضر خلال الموسم القادم، ولن أتوقف عن المباريات إلا بعد الشعور بأن جسدي لا يستطيع استكمال المسيرة".

وأوضح: "كان هناك حالة من عدم التجانس في شوط المباراة الأول خلال مباراة ضمك، وذلك بعدما خاض العديد من اللاعبين المباريات مع منتخبات بلادهم في الفترة الأخيرة".

وواصل: "استقبلنا هدفا في شوط المباراة الأول أمام فريق ضمك، ولكن تمكنا من العودة بقوة خلال شوط المباراة الثاني، وسجلنا هدفين".

واختتم: "أشعر بالسعادة داخل المملكة السعودية، وسعيد بفرح جماهير النصر، ودوري دائما تقديم السعادة لهم".

ونجح فريق النصر السعودي في تحقيق الفوز على نظيره فريق ضمك بثنائية مقابل هدف، ويحتل فريق النصر المرتبة الثالثة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.