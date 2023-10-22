نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. كوكا يواصل دعمه للقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل أحمد حسن كوكا، لاعب بينديك سبور، دعمه للقضية الفلسطينية، من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، للوقوف بجانبهم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

حيث نشر كوكا عبر حسابه الشخصي، "تويتر"، قائلًا: "بنصحى كل يوم نروح شغلنا مُجبرين عشان أهالينا وأولادنا اللي مسؤولين عنهم وقلوبنا فيها ألم ووجع علي أحبابنا وأخواتنا في فلسطين، في كل ثانية بتمر خبر جديد أبشع من اللي قبله، بنتصور إن خلاص مفيش أوحش من كده ممكن يحصل، بس مابنستناش كتير ونلاقي اللي أبشع منه".



وواصل:" اعتقد إن بعد ما قصفت إسرائيل المستشفى والمدرسة والكنيسة وكل شيء محرم، ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط، بدأت بعض الناس تستوعب إن ليس لديهم قلب ولا رحمه.. بدأت تتغير الأراء، لإن بجد صعب جدًا إن يقف شخص في صف كل الشيطانية دي".



وأكمل: "أب بيشيل عياله أو أعضاء من عياله في كيس بلاستيك، اجسام من غير رؤوس، كل الوحشية دي ولسه مفيش حاجه توقفهم لحد اللحظة دي وبرغم قساوة كل اللي فات، ولسه كتير من المجتمع الغربي لا يستنكر أصلا إلى بيحصل".

وأستطرد حديثه: "خلاص كلام بلغتهم مالوش لازمة عشان كل حاجه واضحة، ليه احنا كعرب مانتحدش ؟،انتم متخيلين قوة كل دولة عربية ؟، انتم متخيلين لو كل الدول العربية تصدو لأي عدوان علي أي دولة عربيه؟،ممكن تكون فيه أبعاد سياسية تانية أنا مش فاهمها، وممكن كمان يكون تخيلي دا قاصر

لكن اللي اعرفه إن الإتحاد قوة، والقوي هو اللي بيتعمل له حساب".