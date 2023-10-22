نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريزمان يسجل ثلاثية ويقود اتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره فريق سيلتا فيجو في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وانطلقت المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

وافتتح النجم الفرنسي أنطوان جريزمان التسجيل لفريق اتلتيكو مدريد في المباراة عند الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

وعاد جريزمان ليسجل الهدف الثاني لفريق اتلتيكو مدريد في المباراة أمام فريق سيلتا فيجو عند الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني، كما سجل نفس اللاعب الهدف الثالث عند الدقيقة 70.

وتلقى اللاعب إيفان فيلار نجم فريق سيلتا فيجو بطاقة حمراء عند الدقيقة 25 من عمر شوط المباراة الأول.

وبهذه النتيجة رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد فريق سيلتا فيجو عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.