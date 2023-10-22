نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من كيبا على تعادل ريال مدريد أمام إشبيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال كيبا حارس مرمى نادي ريال مدريد، أن فريقه يجب عليه التركيز في المباريات المقبلة خاصةً وأن الأبيض مقبل على مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني.

أول تعليق من كيبا على تعادل ريال مدريد

وتعادل ريال مدريد بهدف لمثله أمام إشبيلية في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-24.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد تصريحات كيبا حيث قال: "ملعب المباراة كان صعبًا وشهد اللقاء رتم سريع من الفريقين ولعبنا في الشوط الثاني كما أرادوا وليس كما أردنا".

وأكمل:" سيطرنا في الشوط الأول من اللقاء، لكن الشوط الثاني خرجنا عن السيطرة إلا أن تمكنا من التعادل بعد تأخرنا والشئ المحزن هو عدم الحصول على النقاط الثلاث".

وعن أداء سيرجيو راموس، أكد: "كنا نعرف خطورة راموس في الكرات الهوائية، ودرسناها خلال الأسبوع".

وأردف حارس ريال مدريد: "الآن دوري أبطال أوروبا قادم، إنها فرصة للحصول على صدارة المجموعة والسير على المسار الصحيح".

وواصل: "سيتعين علينا تقديم أفضل ما لدينا في مباراة صعبة للغاية في براجا، ثم يوم السبت مباراة الكلاسيكو، وهي مباراة نحب جميعًا أن نلعبها، سنقدم كل ما لدينا وسنذهب بكل الضمانات".

وعن وفاة أسطورة مانشستر يونايتد، اختتم حديثه قائلا:" إنه لأمر محزن وأريد أن أرسل تعازي لعائلته، إنه أسطورة، خاصة في بلاده، عندما يكون شخص لديه لقب سير في إنجلترا، فإنك تدرك الأهمية التي يتمتع بها".