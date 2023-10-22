نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رضا عبد العال: مجلس الزمالك الجديد رفع معنويات اللاعبين أمام سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق أن مجلس الزمالك الجديد رفع معنويات اللاعبين أمام سموحة.

تصريحات رضا عبد العال

وصرح رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" الفضائيه قائلا: "أطالب مجلس الزمالك بسداد مستحقات اللاعبين المالية المتأخرة".

وأكمل: "الزمالك حقق الفوز اليوم على سموحة بفضل المساندة والدعم الجماهيري".

وتابع: "الزمالك سيعود للاستقرار خلال الفترة القادمة من خلال حل الأزمات والمشاكل".

وأضاف: "الزمالك في مباراة الإياب أمام أرتا سولار آخر ربع ساعة من المباراة هي سبب فوز الزمالك".

واختتم: "الخطورة لنادي الزمالك تأتي من شيكابالا ومصطفى شلبي وأحمد أبو الفتوح من أبرز نجوم مباراة اليوم".

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.