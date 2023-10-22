نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتفوق على شيفيلد بصعوبة ويواصل سلسلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد على نظيره فريق شيفيلد يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد أمام شيفيلد يونايتد

افتتح التسجيل لمصلحة نادي مانشستر يونايتد اللاعب سكوت مكتوميناي في الدقيقة 28 بعد تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز.

ثم أضاف أوليفر مكبورني هدف التعادل لمصلحة نادي شيفيلد يونايتد في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

ثم أضاف ديوجو دالوت هدف مانشستر يونايتد الثاني في الدقيقة 77 من الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من فيكتور ليندلوف.

وبهذا الفوز، ارتقع رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 15، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل شيفيلد يونايتد في المركز العشرين برصيد نقطة واحدة فقط.