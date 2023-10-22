نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الوداد المغربي ضد إنيمبا النيجيري في الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي ضيفًا ثقيلًا على نظيره إنيمبا النيجيري مساء اليوم الأحد 22-10-2023 في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

ويحتضن ملعب "جودسويل أكبابيو" هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي الوداد وإنيمبا اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في الدوري الإفريقي.

موعد مباراة الوداد ضد إنيمبا في الدوري الإفريقي

تبدأ أحداث مباراة الوداد وإنيمبا اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد إنيمبا في الدوري الإفريقي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإفريقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الوداد ضد إنيمبا مساء اليوم الأحد، عبر قنواتها المفتوحة.