نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلمة الحسم.. الأهلي يكشف حقيقة العرض القطري لرحيل "الحاوي" في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت أنباء قوية في الساعات الماضية، عن وجود عرض خليجي للحصول على خدمات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتنهال عروض الأندية الخليجية في الفترة الماضية على نجوم القلعة الحمراء، عقب الأداء والنتائج الخيالية التي يحققها اللاعبين وحصد جميع البطولات التي شارك بها الفريق.

- حقيقة رحيل عبد القادر

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يحصل على أي عروض للمغادرة في يناير المقبل".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لا وجود لأي عرض من نادي الوكرة القطري للحصول على خدمات اللاعب، وحال وجود أي عرض سوف يتم عرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لحسم موقفه".

ويعيش عبد القادر داخل القلعة الحمراء في الفترة الحالية، عدم استقرار واضح في تواجده داخل التشكيل الأساسي للأهلي، بسبب كثرة الخيارات الهجومية المتاحة التي يعتمد عليها كولر في المباريات الماضية.