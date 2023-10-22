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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- أحمد حسن كوكا يهاجم كيان الاحتلال الإسرائيلي ويعلق: "فعلوا كل شئ محرم وضربوا بالقوانين الدولية عرض الحائط"

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عاجل- أحمد حسن كوكا يهاجم المجتمع الغربي بسبب مايحدث في فلسطين ويتساءل عن عدم اتحاد العرب..عاد المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، نجم فريق بينديك سبور التركي في مهاجمة كيان الاحتلال الإسرائيلي من جديد، وذلك بسبب ما يفعله الكيان الصهيوني في أرض الأقصي، فقام الجيش الإسرائيلي بقصف المستشفيات والكنائس والمدارس من دون رحمة.

وتحدث أحمد حسن كوكا في البداية عن شدة حزنة لما يحدث في فلسطين قائلًا: "بنصحى كل يوم نروح شغلنا مُجبرين عشان أهالينا وأولادنا اللي مسؤولين عنهم وقلوبنا فيها ألم ووجع علي أحبابنا وأخواتنا في فلسطين، في كل ثانية بتمر خبر جديد أبشع من اللي قبله، بنتصور إن خلاص مفيش أوحش من كده ممكن يحصل، بس مابنستناش كتير ونلاقي اللي أبشع منه، اعتقد إن بعد ما قصفت إسرائيل المستشفى والمدرسة والكنيسة وكل شيء محرم، ضاربة بالقوانين الدولية عرض الحائط، بدأت بعض الناس تستوعب إن ليس لديهم قلب ولا رحمه.. بدأت تتغير الآراء، لإن بجد صعب جدًا إن يقف شخص في صف كل الشيطانية دي".

عاجل- أحمد حسن كوكا يهاجم كيان الاحتلال الإسرائيلي ويعلق: "فعلوا كل شئ محرم وضربوا بالقوانين الدولية عرض الحائط"

‎وتابع أحمد حسن كوكا حديثه عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي غزة من حمل أشلاء أبنائه بعد أن مزقت صواريخ الاحتلال أجسادهم قائلا ً "أب بيشيل عياله أو أعضاء من عياله في كيس بلاستيك، أجسام من غير رؤوس، كل الوحشية دي ولسه مفيش حاجة توقفهم لحد اللحظة دي وبرغم قساوة كل اللي فات، ولسه كتير من المجتمع الغربي لا يستنكر أصلا إلى بيحصل".

عاجل- أحمد حسن كوكا يهاجم المجتمع الغربي بسبب مايحدث في فلسطين ويتساءل عن عدم اتحاد العرب



‎وتساءل أحمد حسن كوكا عن عدم اتحاد قوة العرب حتى ذلك الحين من أجل تطهير فلسطين من يد الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: "خلاص كلام بلغتهم مالوش لازمة عشان كل حاجه واضحة، ليه احنا كعرب مانتحدش ؟ انتم متخيلين قوة كل دولة عربية ؟ انتم متخيلين لو كل الدول العربية تصدو لأي عدوان على أي دولة عربيه؟".

عاجل- أحمد حسن كوكا يهاجم المجتمع الغربي بسبب مايحدث في فلسطين ويتساءل عن عدم اتحاد العرب

وختم أحمد حسن كوكا حديثه قائلًا: "ممكن تكون فيه أبعاد سياسية تانية أنا مش فاهمها، وممكن كمان يكون تخيلي دا قاصر، لكن اللي أعرفه إن الإتحاد قوة، والقوي هو اللي بيتعمل له حساب".



أحمد حسن كوكا يصدر بيانًا شديد اللهجة إلى غير العرب ويعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

لم نكن هذه المرة الأولى الذي هاجم فيه أحمد حسن كوكا كيان الاحتلال الإسرائيلي، فسبق وأن أصدر بيان شديد اللهجة هاجم فيه الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه هاجم وسائل الإعلام الغربية.

عاجل- أحمد حسن كوكا يهاجم المجتمع الغربي بسبب مايحدث في فلسطين ويتساءل عن عدم اتحاد العرب



وكتب أحمد حسن كوكا: "انتقلت إلى أوروبا منذ 11 عامًا، ولهذا السبب لدي متابعين وأصدقاء من غير العرب، لذا فإن هذا المنشور وقصصي التي أشاركها عن فلسطين مخصصة لكم، أنا وأصدقائي العرب نعرف جيدًا ما كان يحدث منذ عقود"

وتابع أحمد حسن كوكا حديثه عن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على الأرضي الفلسطينية قائلًا: "استولت إسرائيل على أرض فلسطين، وقتلت الآلاف من الأشخاص، ودمرت كل شيء وفلسطين بعد سنوات عديدة من محاولتها القتال حتى بالأسلحة الصغيرة التي بحوزتهم، ووصفتهم وسائل الإعلام الغربية بالإرهابيين".



أحمد حسن كوكا يهاجم وسائل الإعلام الغربية ويتصدر تريند جوجل بعد تضامنه مع الشعب الفلسطيني



وهاجم أحمد حسن كوكا وسائل الإعلام الغربية قائلا ً: "قالت وسائل الإعلام الغربية إنهم قطعوا رؤوس 40 طفلًا، لكن لم تكن هناك صور أو مقاطع فيديو تثبت ذلك، لذا فهذه قصة كاذبة أخرى"

وأكد أحمد حسن كوكا على رفضه الشديد لما يحدث في فلسطين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلا ً "أنا ضد أي شخص يقتل مدنيين أو أبرياء! لكن الإرهابيين الحقيقيين هنا هم الذين يقصفون البلاد كلها، 2 مليون نسمة 40% منهم أطفال، يقطعون الماء والكهرباء والغذاء والوقود ويستخدمون الغازات المحرمة دوليا ويقولون إنهم يقتلون الإنسان والحيوان".

أحمد حسن كوكا يوجه رسالة نارية إلى غير العرب ويتضمن مع الشعب الفلسطيني

وأكمل أحمد حسن كوكا حديثه بالحديث عن بعض الأشخاص الداعمين إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي "كما نشر بعض المشاهير صورا لغزة وقالوا أقف مع إسرائيل يمكنك أن تقف مع من تريد، لكن لا تكن أحمقًا لتنشر المأساة في غزة كما هي في إسرائيل".

واستردف أحمد حسن كوكا حديثه بقول: "أعتقد أنه إذا كان لديك قطعة صغيرة جدًا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد والمتضرر من الداخل بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام، أتمنى عندما تكون في موقع اتخاذ القرار أو تجد نفسك في محادثة حول هذا الأمر، أن تعرف الحقيقة".



وختم أحمد حسن كوكا حديثه بما يحدث من إدارة مواقع التواصل الإجتماعي بشأن حذف المنشورات المتعلقة بداعمين فلطسين "لقد نسيت تقريبًا أن أخبركم أن منصات التواصل الاجتماعي تحظر الحسابات التي تجرؤ على إظهار الحقيقة حول هذه الفظائع.. لكن من يهتم إذا واجهنا عواقب محاولتنا أن نكون صوتهم خارج الخندق".