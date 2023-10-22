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أحمد جودة - القاهرة -

علق المدرب دييجو سيميوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد على فوز فريقه أمام نظيره فريق سيلتا فيجو بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

سيميوني يعلق على فوز أتلتيكو مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

وقال سيميوني في تصريحات له عقب إنتهاء المباراة:" النتيجة ثقيلة لكن العمل الذي قام به سيلتا بهذه المُباراة كان جيدًا للغاية، حتى حدوث ركلة الجزاء كانت لديهم الفُرصة للعودة، فقدنا العديد من الكُرات في الارتدادات لكن بعد ركلة الجزاء وحالة الطرد تغيرت المُباراة".

وعن الهدف الثاني أكد:" الجميع توقّعها عرضية من جريزمان لكن الكُرة كانت مُتجهة نحو المرمى ليُسجل الهدف الثاني، علينا الاعتناء بجريزمان".

وأوضح:" تعرّض لينو لضربة قوية، نأمل ألا تُؤثر عليه وأن تكون إصابة بسيطة".

وأتم المدرب دييجو سيميوني تصريحاته:" نُفكر من الآن بمُواجهة سلتيك، لدينا مُباراة صعبة يوم الأربعاء".

