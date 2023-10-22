نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي وفاركو في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة هامة ومرتقبة أمام نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويغيب عن قائمة الإسماعيلي لمواجهة فاركو كلا من محمد بيومي وأحمد عادل عبدالمنعم ومحمود شبراوي وأبوبكر حمزة الجمل ومحمد عمار للإصابة، فيما يغيب صالح جمعة وحازم مرسي وأحمد عبدالوهاب ومحمد إيهاب ومحمد عبدالفتاح لأسباب فنية.

ويستعرض موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد مباراة الإسماعيلي ضد فاركو في الجولة الرابعة من دوري نايل، والقنوات الناقلة لها.

- موعد مباراة الإسماعيلي ضد فاركو نايل في دوري نايل

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره فاركو، على ملعب استاد الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر، في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد فاركو

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الإسماعيلي ضد فاركو في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.