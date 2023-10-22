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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حسام حسن المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي، يقترب من تولي تدريب البنك الأهلي، بالفترة المقبلة.

حسام حسن يقترب من قيادة البنك الأهلي وهيثم شعبان للداخلية

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "البنك الأهلي ينوي إجراء تعديل في الجهاز الفني ورحيل بابا فاسيليو لسوء النتائج، وحسام حسن يتصدر قائمة الترشيحات".

وأضاف أمير هشام: "هيثم شعبان المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، يقترب من تدريب الداخلية، بعد استقالة ميمي عبدالرازق الذي تقدم باستقالته".