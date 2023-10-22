نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستون فيلا ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا، لمواجهة قوية وصعبة أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2023/2024.

موعد مباراة أستون فيلا ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة أستون فيلا ضد وست هام في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "فيلا بارك" معقل فريق أستون فيلا.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق أستون فيلا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد فريق وست هام يونايتد في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 1 HD، بتعليق "محمد المبروكي".