نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أوسوريو يطلق مفاجأة نارية حول غياب عمرو السيسي عن الزمالك ويكشف المشاكل التي يعاني منها الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز تصريحات أوسوريو عقب اكتساح سموحة بخماسية

عاجل- أوسوريو يطلق مفاجأة نارية حول غياب عمرو السيسي عن الزمالك ويكشف المشاكل التي يعاني منها الفريق..تحدث المدير الفني لنادي الزمالك أوسوريو عن نجاح لاعبي الفارس الأبيض في السيطرة على مجريات مباراة سموحة، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز، وأكد أوسوريو أن الفريق قدم مباراة كبيرة أوضحت مدة قادرة اللاعبين على التسجيل في أي وقت

وقال أوسوريو عن أداء اللاعبين في مباراة الزمالك أمام سموحة: "عندما تكون الكرة معنا نلعب بشكل جيد، ونجحنا في سحب المنافس لعمق الملعب ونجحنا في اللعب على الأطراف، على المستوى الهجومي قدمنا مباراة كبيرة لأننا نمتلك عناصرمميزة قادرة على خلق الفرص أمام أي فريق، وكل الأهداف التي سجلناها كانت من لعب مفتوح وهجمات منظمة وليست كرات ثابتة".

عاجل- أوسوريو يطلق مفاجأة نارية حول غياب عمرو السيسي عن الزمالك ويكشف المشاكل التي يعاني منها الفريق.

وه

عاجل- أوسوريو يطلق مفاجأة نارية حول غياب عمرو السيسي عن الزمالك ويكشف المشاكل التي يعاني منها الفريق



وتابع أوسوريو حديثه قائلًا: "والواضح للجميع أننا نلعب كرة هجومية وقادرون على التسجيل في أي وقت، ومن مكاسب اليوم أننا كنا نتحكم في المباراة وكنا نستحق الفوز".

وأكمل أوسوريو حديثه قائلًا: "الكرة آراء واليوم الفريق فاز بخمسة أهداف وفي الظروف العادية الفريق يحتاج لهدف أو من أجل الفوز باللقاء ونحن فريق كبير نلعب كرة هجومية ومن الطبيعي أن نستقبل أهداف".



وتطرق أوسوريو للحديث عن روقا ودونجا قائلًا::" محمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا نجحا في السيطرة على الكرة في المباراة، وعندما ندافع يكون لهما دور بخلق زيادة عددية في خط الدفاع، وعندما تكون الكرة معنا نلعب بثلاثة لاعبين في الدفاع وبثنائي في الوسط، وعندما نفقد الكرة يعود لاعب من وسط الملعب إلى الخط الخلفي".

عاجل- أوسوريو يطلق مفاجأة نارية حول غياب عمرو السيسي عن الزمالك ويكشف المشاكل التي يعاني منها الفريق.

عاجل- أوسوريو يكشف السبب الحقيقي وراء ابتعاد عمرو السيسي عن القائمة ويوضح المشاكل التي يعاني منها



كما تحدث أوسوريو عن المشاكل التي يعاني منها وأكد غلي أنه يحاول إيجاد حلول لها قائلًا::"نحاول تحسين الطريقة خاصة في مشاكل المساحات بالخط الخلفي، ونعمل بشكل مستمر ونقوم بتحفيظ اللاعبين ونحاول الاحتفاظ بشكل مستمر بالكرة حتى لا نفقدها ولا نتعرض لأي خطورة".



وكشف أوسوريو عن سبب ابتعاد عمرو السيسي عن قائمة الزمالك قائلًا: "ابتعاد عمرو السيسي عن القائمة لأسباب داخلية بالفريق وأرحب به في حال التزامه بالنظام والتدريبات".