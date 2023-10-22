نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الإسماعيلي وفاركو في الدوري المصري قبل المواجهة المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الإسماعيلي نظيره فاركو، في السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي قائمة الفريق لمواجهة فاركو وضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد فوزي - كمال السيد - عبد الله جمال

خط الدفاع: محمد هاشم - محمد نصر - إياد العسقلاني - حمدي النقاز - محمد دسوقي - عصام صبحي - كريم عرفات - احمد محسن - عبد الله حسن.

خط الوسط: محمد مخلوف - محمد حسن - عمر الساعي - عماد حمدي - مصطفى فارس - محمد عبد السميع - عبدالله حسني - عبد الله السعيد - احمد وجيه - عبد الرحمن مجدي - نادر فرج - مروان حمدي

خط الهجوم: ياو أنور - باسم مرسي - حسن صابر.

- ترتيب الإسماعيلي وفاركو في الدوري المصري

يحتل فريق الإسماعيلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، حققهم الفريق من فوز وحيد وهزيمتين، وسجل مهاجمو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.

فيما يحتل فريق فاركو المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة حقهها الفريق من تعادل وحيد وهزيمتين، وسجل مهاجمو الفريق هدفين فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.