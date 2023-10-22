نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما استعداداته لمواجهة نظيره فريق مونزا اليوم الأحد وذلك في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها

ومن المقرر أن تُقام مباراة فريق روما ضد نظيره فريق مونزا اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت الإمارات على ملعب الأولمبيكو.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 11 نقطة، فيما يحتل فريق مونزا المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

وسوف يتم نقل مباراة فريق روما ضد نظيره فريق مونزا اليوم الأحد عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري الإيطالي.