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أحمد جودة - القاهرة - إدارة الزمالك الجديدة تعلن تجهيز حملات لإرسالها إلى غزة

عاجل- إدارة الزمالك الجديدة تبدأ أول خطواته وتعلن عن تجهيز شاحنات لإرسال المساعدات إلى فلسطين..أعلنت الصفحة الرسمية للقائمة الموحدة عبر موقع "فيسبوك"، والتي يقودها حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد، عن بدأ أعضاء القائمة في تنفيذ مسئوليتهم الوطنية من خلال التبرع لدعم سكان قطاع غزة واستنكار الأوضاع المأساوية التي تحدث في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الصفحة الرسمية للقائمة سبب نشر البيان على هذه الصفحة وليست نشره على صفحة نادي الزمالك: "نظرا لعدم استلام المجلس رسميًا مقاليد الأمور داخل الزمالك يتم نشر هذا البيان للمجلس الجديد المنتخب على صفحة القائمة الموحدة الرسمية".

عاجل- إدارة الزمالك الجديدة تبدأ أول خطواته وتعلن عن تجهيز شاحنات لإرسال المساعدات إلى فلسطين



عاجل- إدارة الزمالك الجديدة تبدأ أولى خطواته وتعلن عن تجهيز شاحنات لإرسال المساعدات إلى فلسطين



استنكر أعضاء القائمة الموحدة والتي يترأسها حسين لبيب ما يحدث في فلسطين، وجاء نص البيان على النحو التالي: "مجلس إدارة نادي الزمالك انطلاقا من مسؤوليته الوطنية واتساقا مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي..تستنكر بأشد العبارات، الجرائم والممارسات غير الإنسانية التي تجري بحق الشعب الفلسطيني".

وتابع البيان: "وندعو الشعوب والحكومات وكافة الجهات والهيئات المحبة للسلام والمعنية بحقوق الإنسان إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير".



وفي هذا السياق، قرر المجلس البدء فورًا في التنسيق مع كافة الجهات المعنية نحو:

١. تجهيز شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية؛ تمهيدا لإرسالها إلى فلسطين.

٢. تنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني داخل النادي.

٣. تشكيل لجنة دائمة لبحث سبل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

مجلس إدارة نادي الزمالك 2023

حسين لبيب - منصب الرئيس.

هشام نصر - منصب نائب الرئيس.

حسام المندوه - أمين الصندوق.

هاني شكري - عضو فوق السن.

أحمد سليمان - عضو فوق السن

هاني برزي - عضو فوق السن.

حسين السيد - عضو فوق السن.

عمرو أدهم - عضو فوق السن.

محمد طارق - عضو فوق السن.

أحمد خالد حسانين - عضو تحت السن

رامي إبراهيم نصوحي - عضو تحت السن.

نيرة الأحمر - عضو تحت السن.