نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يرغب العديد من عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم عن معرفة موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي ميلان ضد نظيره يوفينتوس، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجديد.

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي ميلان بنظيره يوفنتوس، مساء اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر بطولة الكالتشيو لموسم 2023-24.

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ميلان ضد يوفينتوس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد يوفينتوس في الدوري الإيطالي

تنقل أحداث مباراة ميلان ضد يوفينتوس عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.