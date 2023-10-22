نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة فاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة هامة ومرتقبة أمام نظيره فاركو، في السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورصد مجلس إدارة الإسماعيلي 10 آلاف جنيه مكافأة لكل لاعب في حالة الفوز، طبقًا للائحة المالية الجديدة للفريق.

- تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام فاركو في الدوري

استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي، على التشكيل النهائي للمباراة، حيث يقود هجوم الدراويش ياو أنور، فيما استقر على محمد فوزي لحراسة المرمى بعد غياب أحمد عادل عبد المنعم للإصابة.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الإسماعيلي كلا من: