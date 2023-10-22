نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- "رغم اكتساح سموحة بخماسية"..رضا عبد العال يفتح النار على أوسوريو ويطالب إدارة الزمالك الجديدة بإقالته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم خماسية الزمالك .. رضا عبد العال يطالب بإقالة أوسوريو

عاجل- "رغم اكتساح سموحة بخماسية"..رضا عبد العال يفتح النار على أوسوريو ويطالب إدارة الزمالك الجديدة بإقالته..علق الكابتن رضا عبد العال، على أداء نادي الزمالك أمام سموحة، وحرص رضا عبد العال على توجيه رسالة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد بقيادة حسين لبيب، كما طالب الإدارة باتخاذ عدد من القرارات.

وجاءت تصريحات رضا عبد العال، أثناء حلوله ضيفًا في برنامج "البريمو" الذي يقدمه الإعلامي محمد فاروق، المذاع عبر شاشة قنوات "TEN"، وقال رضا عبد العال: "فوز القائمة ادي روح معنوية للاعيبة، لأن اللاعبين بقالهم فترة مشتتين، مش لايقين مجلس إدارة مش لاقيين كبير يتكلموا مع، وانتخابات نادي الزمالك امبارح أدت انطباع حضاري، ودي أول مرة في تاريخ نادي الزمالك أن الجمعية العمومية تصمم على القائمة وتنجح".



وتابع رضا عبد العال حديثه بمطالبة إدارة نادي الزمالك الجديدة بتسديد مستحقات اللاعبين وإقالة مدرب الفريق الكولومبي أوسوريو: "أصلح حاجة إدارة نادي الزمالك الجديدة تعملها تدي لللاعبين فلوسها، القيد لسا قدامه شهرين، قبل ما أجيب لاعيبة جديدة لازم اسدد حقوق اللاعيبة اللي موجودة، ولازم يفكروا في مدرب محترم، وأوسوريو وكولر جايين يتعلموا فينا هنا".

عاجل- "رغم اكتساح سموحة بخماسية"..رضا عبد العال يفتح النار على أوسوريو ويطالب إدارة الزمالك الجديدة بإقالته

في ليلة تألق شيكابالا وزيزو..الزمالك يكتسح سموحة بخماسية



حقق فريق الزمالك أمس الفوز على فريق سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف، بدأ الزمالك المباراة مسيطرًا وضاغطًا وسط هتافات الجماهير، وأدي ذلك إلى إحراز الفريق الأبيض هدف مبكر في الدقيقة ال 3 للاعب مصطفى شلبي بعد كرة عرضية رائعة جاءت بالمقاس على قدم اللاعب مصطفى شلبي ليحولها في الشباك ويعلن تقدم الزمالك بالهدف الأول.

لم تهدأ نيران الزمالك وواصل الفريق الضغط والأستحواذ حتى استطاع إدراك هدف ثاني بعد مرور 10 دقايق فقط من الهدف الأول، حيث أحرز زيزو هدف رائع بركبته وذلك بعد انطلاقة من اللاعب من المتألق مصطفى شلبي من أقصى اليسار وعرضية رائعة حولها زيزو بركبته في المرمى في الدقيقة 13، ليتقدم الزمالك بهدفين مقابل لاشئ في أول ربع ساعة.

ولم يكتفي الزمالك بذلك حيث واصل العزف والفرص والضغط، وفي الدقيقة 45 حصل الفريق الأبيض على ركلة جزاء بعدما تصدى مدافع سموحة لتسديدة شيكابالا بيديه، ولكن لم يسطتع زيزو تسجيلها في واحدة من النوادر التي يهدر فيها زيزو ركلة جزاء.

ملخص أهداف مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

ولم يكتفي الزمالك بهدفين وركلة جزاء ضائعة في هذا الشوط، بل قام لاعبوا الزمالك بإنشاد معزوفة رائعة في الهدف الثالث الذي بدأ بتمريرة من مصطفى شلبي لقائد الفريق شيكابالا، واستطاع شيكابالا بلمسة واحدة بكعب القدم وضع يوسف اوباما في حالة انفراد تامة، وقام أوباما بمرواغة حارس المرمى وسجل الهدف هو الأخر بكعب القدم في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، معلنًا انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثة أهداف دون مقابل.

عاجل- "رغم اكتساح سموحة بخماسية"..رضا عبد العال يفتح النار على أوسوريو ويطالب إدارة الزمالك الجديدة بإقالته

في الشوط الثاني حاول سموحة العودة للقاء سريعًا، أدرك العديد من المحاولات من أجل العودة، ولكن لم تنجح منهم إلا عرضية اللاعب محمود وحيد من الجهة اليسرى التي حولها فادي فريد في مرمى محمد صبحي في الدقيقة 67 ليقلص الفارق لهدفين.

ولكن استمر الزمالك في العزف وامتاع الجماهير، وفي الدقيقة 81 سجل اللاعب البديل سيف الجزيري الهدف الرابع بعد تصويبة ولا أروع من اللاعب شيكابالا، اصطدمت بالعارضة وردت في سيف الجزيري وسكنت الشباك، ليعود فارق الأهداف مجددًا إلى ثلاثة أهداف وتصبح النتيجة 4/1 للزمالك.

ولم يقبل شيكابالا أن ينتهي هذا اللقاء الحافل بالأهداف دون توقيعه، ففي الدقيقة 89 سجل شيكابالا الهدف الخامس للزمالك بتسديدة رائعة في شباك الهاني سليمان، ليختم بهذا الهدف سلسلة اهداف الزمالك هذه الليلة وينهي اللقاء بثلاثة نقاط غالية على حساب فريق سموحة وبنتيجة قاسية 5/1 في استقبال رائع لمجلس الإدارة الزملكاوي المنتخب الجديد