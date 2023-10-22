نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المقاولون العرب وزد في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لمواجهة نظيره فريق زد إف سي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة ذئاب الجبل ضد نظيره زد إف سي ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة المقاولون العرب ضد زد

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لمواجهة نظيره فريق زد إف سي، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.