نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي: التعادل أمام إشبيلية منصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، عقب تعادل فريقه خارج قواعده أمام إشبيلية بهدف لكل فريق ضمن الجولة العاشرة لليغا، إلى أن "النتيجة كانت عادلة".

أنشيلوتي: التعادل أمام إشبيلية منصف

وقال أنشيلوتي في تصريحات بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب رامون سانشيز بيثخوان: "بدأنا اللقاء بشكل جيد، ولكننا لم نستغل الفرص التي لاحت لنا، وإشبيلية زاد من كثافة اللعب، وكان أفضل منا بقليل. المباراة كانت متكافئة، ومليئة بالمواجهات الثنائية".

كما أبدى صاحب الـ64 عامًا رضاه عن التحكيم، مؤكدًا أن الحكم ريكاردو دي بورجوس: "قدم مباراة جيدة، وكانت قراراته كلها صائبة. لقد أوقف هجمة مرتدة لنا للإطمئنان على سلامة أحد اللاعبين".

لكن تصريحات أنشيلوتي عن الحكم جاءت بصيغة ساخرة كي لا يتعرض للعقوبة.

وأثنى أنشيلوتي على المباراة التي قدمها لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مشيرًا إلى أنه "ساهم بشكل كبير في صناعة خطورة في الشوط الأول. وصنع فرصًا عديدة جعلت الفريق قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة"، ولكن الأمور "كانت أصعب في الشوط الثاني، وافتقد للقوة والحيوية".

وأبدى المدرب الإيطالي "رضاه" عن أداء لاعبيه بشكل عام، وخصوصًا الثنائي جود بيلينغهام، والحارس كيبا أريزابالاغا، الذي تألق في الذود عن مرماه في أكثر من فرصة خطيرة لإشبيلية.