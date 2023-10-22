أحمد سليمان: أقدم الشكر للجمعية العمومية في الانتخابات والزمالك قدم أداء قوي أمام سموحة

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أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يقدم الشكر للجمعية العمومية على المظهر الحضاري في الانتخابات.

أحمد سليمان: كان هناك روح من لاعبي نادي الزمالك أمام سموحة

وصرح أحمد سليمان في مداخلة هاتفية عبر برنامج " البريمو "، على قناة " تن ":" الفريق قدم أداء قوي أمام سموحة ونجح في فرض أسلوبه خلال المباراة".

وأكمل: "الفوز كان مهمة للغاية على سموحة لتحسين شكل الفريق في جدول الدوري".

وأضاف:" هناك روح عالية ظهر بها اللاعبين خلال المباراة أمام سموحة واستحقوا الفوز وحصد الثلاث نقاط".

واختتم:" اتمني من الاعضاء الذين لم يحالفهم التوفيق والتكاتف والتعاون مع المجلس الجديد لحل أزمات النادي الحالية".

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

