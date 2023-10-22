نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة روما ومونزا في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق كرة القدم العالمية عن تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضد نظيره فريق مونزا اليوم الأحد في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويواجه فريق روما نظيره فريق مونزا اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة ظهر اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت الإمارات.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة روما ضد نظيره فريق مونزا اليوم الأحد:-

تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر النايل سات

أسم القناة: AD Sports 1 HD.

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.