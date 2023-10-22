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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "صدمة لـ أحمد سامي".. قرار هام من فرج عامر لفريق سموحة بعد خماسية الزمالك

عاجل - "صدمة لـ أحمد سامي".. قرار هام من فرج عامر لفريق سموحة بعد خماسية الزمالك، أصدر المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الهزيمة أمام الزمالك.

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وكان ذاق سموحة السكندري مرار الهزيمة بعدما اكتسحه الزمالك بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسم الجديد "دوري النيل" 2023-2024.

عاجل - "صدمة لـ أحمد سامي".. قرار هام من فرج عامر لفريق سموحة بعد خماسية الزمالك

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عاجل - "صدمة لـ أحمد سامي".. قرار هام من فرج عامر لفريق سموحة بعد خماسية الزمالك

وفي هذا السياق، يرصد موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن قرار مجلس إدارة نادي سموحة بعد الهزيمة أمام الزمالك بخماسية مقابل هدف، من خلال السطور التالية.

قرار صادم من فرج عامر ضد فريق سموحة بعد خماسية الزمالك

وقرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر، إصدار قرار هام ضد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الهزيمة الكبيرة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "وقف جميع مستحقات فريق كرة القدم في نادي سموحة".

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وأضاف رئيس نادي سموحة: "وطلب تقرير كامل من المدير الفني الكابتن أحمد سامي عن الأسباب التي أدت إلي ماحدث اليوم في مباراة الزمالك".

عاجل - "صدمة لـ أحمد سامي".. قرار هام من فرج عامر لفريق سموحة بعد خماسية الزمالك

نتيجة مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز أمام سموحة بخماسية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024، وكان يفتتح ملعب ستاد القاهرة الدولي ليحتضن المباراة بين الفريقين.

أهداف مباراة الزمالك وسموحة بالدوري المصري

وسجل الأهداف كلا من مصطفى شلبي في الدقيقة الثالثة، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة الثالثة عشر، أوباما بمهارة عالية بعد كعب من شيكابالا في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، وسيف الدين الجزيري أضاف الهدف الرابع بالدقيقة 82، قبل أن يقضى شيكابالا على الأمل بعد الهدف الخامس في الدقيقة 91، جميعهم للزمالك.

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وكان سجل لسموحة اللاعب فادي فريد برأسية في الدقيقة 67، كما شهدت المباراة إهدار أحمد زيزو ركلة جزاء بالشوط الأول بعد تدخل الفار لصالح فريقه الزمالك، ليسددها مرت بجوار القائم.