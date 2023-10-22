حسام المندوه يوجه الشكر لجماهير الزمالك والجمعية العمومية عقب فوزه في الانتخابات

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أحمد جودة - القاهرة - وجه حسام المندوه أمين الصندوق نادي الزمالك الشكر لجماهير الزمالك والجمعية العمومية عقب فوزه في الانتخابات.

ونشر حسام المندوه عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك " إلى جماهير "الزمالك" الوفية.. وجمعيته العمومية العظيمة في "يوم الوعي" كنتم على العهد.. ونلتزم أمامكم بالوعد أمس، الجمعة 20 أكتوبر ٢٠٢٣، كان يوما مشهودا في تاريخ "الزمالك" العظيم، وعلامة فارقة في مسيرته الرائدة، فهو "يوم الوعي" الذي أثبتت فيه الجمعية العمومية إخلاصها المذهل لقيم نادينا العريق، والتزامها الواضح الجلي بمبادئه الحقيقية الصادقة



السادة أعضاء "الزمالك العظيم".. كنتم معنا على "العهد"، والتزمتم بما طلبناه منكم، فحملتمونا بذلك "الوفاء النادر" مسؤولية جسيمة ينوء بحملها الرجال، ولا تكفيكم كل كلمات الشكر وعبارات الامتنان لتوفيكم بعض حقكم علينا وعلي حفاوتكم بنا طوال الفترة الماضية

. والان جاء دورنا لنقطع لكم "الوعد" بأن نبذل كل جهد وعرق، ونقدم عصارة فكرنا وعلمنا وخبراتنا العملية والإدارية، لكي يعود "علم الزمالك" مرفوعا وخفاقا في سائر البطولات والمنافسات الرياضية، وليستعيد أعضاؤه وأسرهم ناديهم كمؤسسة تربوية واجتماعية وأخلاقية يفخر كل "زملكاوي" بالانتماء إليها، عضوا.. أو مشجعا.. أو محبا.

وحرصا منا، كقائمة موحدة.. باتت "مجلس إدارة" منتخبا، على تكريس أخلاق "الزمالك" ومبادئه، فإننا نتقدم بصادق الشكر لكل المنافسين الذين خاضوا الانتخابات بكل شرف وأمانه، ونمد إليهم حبال المودة وجسور التعاون لما فيه مصلحة نادينا الحبيب، لكي نؤكد أن هذا "النادي العظيم" يستوعب كل أبنائه، وأن مصلحته "فوق الجميع".

سبب توجيه حسام المندوه الشكر لجماهير الزمالك والجمعية العمومية

بسبب نجاحه في منصب أمين الصندوق نادي الزمالك في مجلس الإدارة جديد برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وعلى صعيد أخر حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على سموحة بخماسية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

