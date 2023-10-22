نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد 22/10/2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم وذلك قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد في الجولة التاسعة من عمر البطولة.

وتشهد أبرز مباريات اليوم الأحد في بطولة الدوري الإيطالي مواجهة فريق روما ضد نظيره فريق مونزا، كما يلتقي فريق ميلان مع نظيره فريق يوفنتوس.

ترتيب الدوري الإيطالي

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد:-

المركز الأول، إنتر ميلان 22 نقطة

المركز الثاني، ميلان 21 نقطة

المركز الثالث، نابولي 17 نقطة

المركز الرابع، يوفينتوس 17 نقطة

المركز الخامس، فيورنتينا 17 نقطة

المركز السادس، أتالانتا 13 نقطة

المركز السابع، مونزا 12 نقطة

المركز الثامن، فروزينوتي 12 نقطة

المركز التاسع، ليتشي 12 نقطة

المركز العاشر، روما 11 نقطة

المركز الحادي عشر، بولونيا 11 نقطة

المركز الثاني عشر، لاتسيو 10 نقاط

المركز الثالث عشر، ساسولو 10 نقاط

المركز الرابع عشر، تورينو 9 نقاط

المركز الخامس عشر، جنوي 8 نقاط

المركز السادس عشر، هيلاس فيرونا 8 نقاط

المركز السابع عشر، اودينيزي 5 نقاط

المركز الثامن عشر، إمبولي 4 نقاط

المركز التاسع عشر، ساليرنتانيا 3 نقاط

المركز العشرين والأخير، كالياري نقطتين