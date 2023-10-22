نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ميلان ويوفنتوس، من أكثر المواضيع التي يبحث عنها قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم في كافة أنحاء العالم، وذلك لمشاهدة قمة مبارايات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2023-24.

وحرصا منا موقع دوت الخليج الرياضي على تقديم أخر أخبار كرة القدم العالمية، نستعرض لكم زوارنا الكرام في السطور التالية تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ماهو موعد مباراة ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي؟

موعد مباراة ميلان ضد يوفينتوس، هو مساء اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ويقام اللقاء على أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ميلان ضد يوفينتوس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد يوفينتوس في الدوري الإيطالي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ابوظبي الرياضية HD المفتوحة الناقلة لمباراة ميلان ضد يوفينتوس

القمر الصناعي: نايل سات Nailsat.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11372.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.