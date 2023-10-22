أحمد جودة - القاهرة - التونسي حمزة المثلوثي عبر إنستجرام

"ما باليد حيلة ومنزلتكم عند الله أفضل".. كيف يدعم لاعب الزمالك فلسطين المحتلة؟.. أحيانًا تبقى أقدارنا محصورة في مشاهدة الآلام والجراح؛ لنتجرَّع وجعًا، بأن نقف صامتين، أو لا نملك غير رفع أكق الضراعة إلة خلق الأكوان، يا رب يا رب.. إلى أي مصير؟، نقف عاجزين أمام الهمج، ليس خوفًا، ولكن ما يسيطر علينا، سؤالًا واحدًا كيف تنتقم من عديم رحمة، لا يعرف للوفاء سبيل؟، تقف أمام ذاتك، أمام أهلك، أمام عشيرك، أمام طفلُكَ الذي يراك قدوة، تقول كلماتك تُلملم بها شتات جراحك، هذا مافعله لا عب نادي الزمالك حمزة المثلوثي.

ماذا كتب حمزة المثلوثي عبر صفحته الشخصية؟

"ما باليد حيلة ومنزلتكم عند الله أفضل".. كيف يدعم لاعب الزمالك فلسطين المحتلة؟.. عبر صفحته الشخصية كتب لاعب نادي الزماك حمزة المثلوثي، يحمدُ الله ثناءً على نعمة الأمن والأمان في بلادٍ، لايفلقً فيها الأب اولاده، ولا الزوج على زوجه، ولا الام على فتاتها لربما باتت في العراء، داعمًا للأحداث في غزة والقضية الفلسطينية، اللتان لا تنفتقا عن بعضهما، رتقًا واحدًا، منددًا كأي عربي، ولكن بروح الشفقة على إخوانه الذي يعانون تحت مراي ومسمع من العالم كله، ولكن ما باليد حيلة.

منزلتكم عند الله أفضل.. هكذا يدعم أهل فلسطين

"ما باليد حيلة ومنزلتكم عند الله أفضل".. كيف يدعم لاعب الزمالك فلسطين المحتلة؟.. وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "إلى كل أهل فلسطین وغزة احنا صحیح حياتنا أفضل من حياتكم نعيش نأكل نشرب، مش عارفين قيمة هذه النعمة آمنين في بيوتنا، لكن والله منزلتكم عند الله أفضل منا بکثیر"، مشيرًا لعظمة الصمود التي يقف بها الغزَّاويون الفلسطينيون على أرضهم، يحملون أكفان أطفالهم وأشلاء أهاليهم، يوارون الجثامين الجماعية في التراب.

وأضاف اللاعب التونسي: "سنتمنى يوم الحساب مكانكم هذا، الله ينصركم ما لنا إلا الدعاء ما بـ اليد حيلة والله قلوبنا معكم الله يصبركم وينصركم".

في سطور.. من هو حمزة المثلوثي؟

المثلوثي لاعب كرة قدم دولي تونسي الجنسية، يلعب في مركز الظهير الأيمن لصالح نادي الزمالك المصري.

لاعب كرة قدم دولي تونسي الجنسية، يلعب في مركز الظهير الأيمن لصالح نادي الزمالك المصري. لعب دوليًا عددًا من المباريات كان أهمها مباريات كأس الأمم الأفريقية 2015 التي إنتهت بخروج تونس من الدور الربع النهائي .